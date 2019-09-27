Клопп: "Когда я кричу, я выгляжу как серийный убийца, а Гвардиола - идеально"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своей эмоциональности во время матчей. Об этом сообщает FourFourTwo.
"Никогда не задумывался о том, как бы я мог иначе вести себя у кромки поля. Как получается, так и получается.
Меня не интересует, что говорят обо мне, знаю, что многие думают, что я не тактик, так как я слишком эмоционален для этого.
Пеп тоже эмоционален, но не настолько. Когда он кричит, он выглядит лучше меня. Он идеален - тело, одежда, все идеально. Когда я кричу, я выгляжу как серийный убийца. Я сильно сжимаю зубы. Иногда я с таким же лицом смотрю на детей и говорю: "ты такой милы", а они в ответ начинают реветь", - сказал Клопп.
"Ливерпуль" занимает лидирующую позицию в АПЛ, обгоняя "Манчестер Сити" на 5 баллов.
А еще: Клопп заявил, что трансфер Матипа в "Ливерпуль" стал одним из лучших за последние годы| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1