Клопп: "Когда я кричу, я выгляжу как серийный убийца, а Гвардиола - идеально"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своей эмоциональности во время матчей. Об этом сообщает FourFourTwo.

"Никогда не задумывался о том, как бы я мог иначе вести себя у кромки поля. Как получается, так и получается.

Меня не интересует, что говорят обо мне, знаю, что многие думают, что я не тактик, так как я слишком эмоционален для этого.

Пеп тоже эмоционален, но не настолько. Когда он кричит, он выглядит лучше меня. Он идеален - тело, одежда, все идеально. Когда я кричу, я выгляжу как серийный убийца. Я сильно сжимаю зубы. Иногда я с таким же лицом смотрю на детей и говорю: "ты такой милы", а они в ответ начинают реветь", - сказал Клопп.

"Ливерпуль" занимает лидирующую позицию в АПЛ, обгоняя "Манчестер Сити" на 5 баллов.

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