Клопп: "Коутиньо не продается"

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Клопп: "Коутиньо не продается"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб не намерен продавать бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

"Если я сказал, что Филиппе не продается - значит он не продается. Кто не понимает - мы не намерены расставаться с ключевыми игроками. Это совместное решение руководства и мое. Говорить тут не о чем", - приводит слова Клоппа Marca.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 25-летнего Коутиньо 89 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" увеличила предложение по Коутиньо до 89 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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