Клопп: "Коутиньо не сыграет против "Манчестер Сити", он понял мое решение"

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Клопп: "Коутиньо не сыграет против "Манчестер Сити", он понял мое решение"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил информацию о том, что ведущий полузащитник его команды Филиппе Коутиньо не сыграет против "Манчестер Сити".

"Коутиньо тренировался очень хорошо с четверга. Он вернулся из Бразилии в хорошем настроении, хотя он и сыграл лишь несколько минут против Эквадора и Колумбии. Он не тренировался долгое время с намиОн был травмирован, так что лучшим решением было бы не включать его в заявку на матч против "горожан". Он мог бы сыграть 15 или 20 минут, но это было бы бессмысленно. Коутиньо понял мое решение", - цитирует наставника "красных" FootMercato.

Напомним, Клопп высказался о возвращении Коутиньо в "Ливерпуль". | soccernews.ru

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