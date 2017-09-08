Клопп: "Коутиньо не сыграет против "Манчестер Сити", он понял мое решение"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил информацию о том, что ведущий полузащитник его команды Филиппе Коутиньо не сыграет против "Манчестер Сити".

" Коутиньо тренировался очень хорошо с четверга. Он вернулся из Бразилии в хорошем настроении, хотя он и сыграл лишь несколько минут против Эквадора и Колумбии. Он не тренировался долгое время с нами . Он был травмирован, так что лучшим решением было бы не включать его в заявку на матч против "горожан". Он мог бы сыграть 15 или 20 минут, но это было бы бессмысленно. Коутиньо понял мое решение ", - цитирует наставника "красных" FootMercato.

Напомним, Клопп высказался о возвращении Коутиньо в "Ливерпуль". | soccernews.ru