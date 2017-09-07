Клопп: "Коутиньо вернулся в "Ливерпуль" в хорошем настроении"

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Клопп: "Коутиньо вернулся в "Ливерпуль" в хорошем настроении"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возвращение в стан команды бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо

"Я знаю мнение людей о ситуации с Коутиньо, но у него действительно была травма спины и он не мог тренироваться около трех недель. Да, затем он уехал в сборную Бразилии и смог нормально там заниматься. Он хорошо смотрелся на сегодняшней тренировке, поэтому мы можем использовать его в ближайших матчах. Впрочем, Коутиньо придется работать больше, чем другим. Но могу сказать, что он вернулся в "Ливерпуль" в хорошем настроении. Я говорил с ним, все в порядке", - приводит слова Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".

Ранее сообщалось, что Коутиньо может отказаться играть за "Ливерпуль" в Лиге чемпионов, так как надеется зимой перейти в "Барселону".

Не пропустите: Как Коутиньо возвращается в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

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