Клопп, Лэмпард, Роджерс, Поттер и Смит номинированы на приз лучшему тренеру октября в АПЛ

Стало известно, кто номинирован на приз лучшему тренеру октября в АПЛ.

В список претендентов вошли: Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Фрэнк Лэмпард ("Челси"), Грэм Поттер ("Брайтон"), Брендан Роджерс ("Лестер") и Дин Смит ("Астон Вилла").

Победитель будет определен путем голосования болельщиков и экспертов.

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