Клопп лестно отозвался об Окслейд-Чемберлене

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил хавбека команды Алекса Окслейд-Чемберлена.

"Алекс всегда показывает свой класс, когда ему выпадает шанс выйти на поле. Он словно динамит! Окслейд-Чемберлен показывает убедительную игру и обладает высочайшим профессионализмом" - приводит слова Клоппа Sky Sports.

В текущем сезоне игрок провел 10 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах и забил один гол.

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