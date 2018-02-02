Клопп: "Летом у нас будет больше времени и вариантов, чтобы найти замену Коутиньо"

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Клопп: "Летом у нас будет больше времени и вариантов, чтобы найти замену Коутиньо"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему клуб не купил замену полузащитнику Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно.

"Лишь со стороны кажется, что купить нужного игрока легко. Люди думают, что нам просто нужно найти замену Коутиньо. Мы могли кого-то взять, но нужно было все продумать. Покупка игрока такого уровня обошлась бы нам в огромные деньги зимой. А летом у нас будет больше времени и вариантов. Сейчас нам необходимо сохранять спокойствие", - приводит слова Клоппа ESPN.

Напомним, что 25-летний Коутиньо перебрался из "Ливерпуля" в "Барселону" за 120 миллионов евро.

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