Клопп лично обсудит с Вейналдумом его будущее в "Ливерпуле"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп намерен встретиться с хавбеком команды Джорджиньо Вейналдумом, чтобы обсудить его будущее в английском клубе. Об этом сообщает The Independent.
Нынешнее соглашение игрока с мерсисайдцами рассчитано до лета 2021 года. На данный момент стороны ведут переговоры, однако пока не могут согласовать условия нового договора.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Барселоны" Рональд Кумад активно интересуется 29-летним полузащитником.
Футболист выступает в "Ливерпуле" с 2016 года. Вместе с командой он выигрывал АПЛ и Лигу Чемпионов.
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|27
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|Борнмут
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