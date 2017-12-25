Клопп: "Ливерпуль" должен попасть в Лигу Чемпионов"

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Клопп: "Ливерпуль" должен попасть в Лигу Чемпионов"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда рассчитывает завершить сезон в первой четверке.

"Ливерпуль" должен попасть в Лигу Чемпионов. Нам необходимо как можно выше закончить этот сезон. Думаю, что мы можем занять второе, третье или четвертое место. Нам этим нам нужно работать. От нас требуется улучшить свою игру во всех аспектах. А в этом сезоне вряд ли кто-то помешает "Манчестер Сити" стать чемпионом", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

После 19 туров "Ливерпуль" занимает четвертое место в Премьер-лиге.

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