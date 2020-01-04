Клопп: "Ливерпуль должен принять матчи ЧМ-2030"

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Клопп: "Ливерпуль должен принять матчи ЧМ-2030"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что Ливерпуль должен быть среди городов, которые могут принять ЧМ-2030.

Напомним, что хозяин мундиаля 2030 года еще не определен. Однако известно, что Великобритания находится в числе претендентов.

"Север - краеугольный камень футбола в Великобритании, он обязан быть представлен на мундиале. Это повлияло бы на экономический рост на севере Англии.

Я без понятия, кто ответственен за эти решения. Не знаю, сколько в Лондоне больших стадионов - два или три, считая "Уэмбли" и "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Однако по моему мнению, мундиаль это соревнование, в котором должны быть представлены все регионы страны.

Ливерпуль - настоящий футбольный регион, поэтому он должен принять матчи ЧМ-2030", - приводит слова Клоппа Goal.com.

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