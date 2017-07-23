Клопп: "Ливерпуль" готов продать Марковича"

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Клопп: "Ливерпуль" готов продать Марковича"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он готов расстаться с сербским полузащитником Лазаром Марковичем

"Если Маркович найдет себе подходящий клуб, то мы договоримся. Лазар является хорошим игроком и он нравится мне как человек. Уверен, что футболист такого уровня обязательно найдет себе хороший клуб", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Уотфорд" и "Зенит".

23-летний Маркович перешел в "Ливерпуль" в 2014 году за 25 миллионов евро, провел за клуб 34 матча и забил 3 гола. Последние три года серб сдавался в аренду "Фенербахче", "Спортингу" и "Халлу". Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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