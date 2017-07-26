Клопп: "Ливерпуль" не боится тратить большие суммы на трансферы"

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Клопп: "Ливерпуль" не боится тратить большие суммы на трансферы"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о принципах работы команды на трансферном рынке.

"Мы не боимся тратить большие суммы на трансферы. Но нам необходимо найти правильных игроков. Команду можно усилить двумя способами. Либо улучшить имеющихся игроков, либо купить сильных футболистов. Но сделать сильнее игроков, которые есть в команде нелегко, так как они итак уже играют на высоком уровне. Но если мы покупаем классного игрока, то он помогает расти тем, кто сейчас в клубе", - приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, что этим летом "Ливерпуль" защитника Эндрю Робертса, хавбека Мохамеда Салаха и форварда Доминика Соланке, потратив на них 51 миллион евро.

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