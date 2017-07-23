Клопп: "Ливерпуль" не намерен расставаться с Джаном"

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Клопп: "Ливерпуль" не намерен расставаться с Джаном"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг информацию о том, что клуб может расстаться с немецким полузащитником Эмре Джаном.

"Переговоры о продлении контракта с Джаном проходят хорошо. Впрочем, пока бумаги не подписаны, я ничего не могу сказать. Эмре является очень важным игроком для нашей команды. Мы не намерены расставаться с нашими ключевыми футболистами, а Джан является одним из них", - приводят слова Клоппа английские СМИ.

Напомним, что контракт 23-летнего Джана с "Ливерпулем" истекает через год. Интерес к хавбеку проявляет "Ювентус".

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