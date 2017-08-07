Клопп: "Ливерпуль" не проиграл ни одной предсезонной игры - это хороший знак"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп дал краткий комментарий итогам предсезонной подготовки своей команды.

"Во время предсезонной подготовки мы провели много игр, и мы не проиграли ни одной из них. У нас было две ничьи и поражение по пенальти от мадридского "Атлетико". Это хороший знак", - приводит слова наставника "красных" The Sun.

Напомним, Клопп высказался о трансферной кампании своего клуба. | soccernews.ru