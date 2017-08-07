Клопп: "Ливерпуль" не проиграл ни одной предсезонной игры - это хороший знак"

Теги юрген клоппливерпуль

Клопп: "Ливерпуль" не проиграл ни одной предсезонной игры - это хороший знак"Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп дал краткий комментарий итогам предсезонной подготовки своей команды.

"Во время предсезонной подготовки мы провели много игр, и мы не проиграли ни одной из них. У нас было две ничьи и поражение по пенальти от мадридского "Атлетико". Это хороший знак", - приводит слова наставника "красных" The Sun.

Напомним, Клопп высказался о трансферной кампании своего клуба. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Челси 0 0
6 Кристал Пэлас 0 0
7 Эвертон 0 0
8 Хаддерсфилд Таун 0 0
9 Лестер Сити 0 0
10 Ливерпуль 0 0
11 Манчестер Сити 0 0
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Ньюкасл Юнайтед 0 0
14 Саутгемптон 0 0
15 Сток Сити 0 0
16 Суонси Сити 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Бромвич Альбион 0 0
20 Вест Хэм Юнайтед 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов