Клопп: "Ливерпуль" не прописывал ни для одного из своих игроков сумму отступных"

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Клопп: "Ливерпуль" не прописывал ни для одного из своих игроков сумму отступных"Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о ситуации с полузащитником своей команды Филиппе Коутиньо, который может перебраться в каталонскую "Барселону".

"Как я уже говорил ранее, "Ливерпуль" - это клуб, которому нет необходимости продавать своих игроков. Поэтому с финансовой точки зрения мы не ставим порог ни для одного из наших игроков, включая Коутиньо", - цитирует наставника "красных" TransferMarketWeb.

Напомним, Коутиньо не будет требовать у "Ливерпуля" своего трансфера. | soccernews.ru

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