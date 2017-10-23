Клопп: "Ливерпуль" по делу занимает девятое место в Премьер-лиге"

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Клопп: "Ливерпуль" по делу занимает девятое место в Премьер-лиге"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от "Тоттенхэма" (1:4) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

"В данный момент нам не стоит даже говорить о топ-4. Мы заслуженно занимаем девятое место. Нам необходимо работать над ошибками. "Тоттенхэм" победил нас слишком легко. С такой игрой нельзя победить такого сильного соперника. Мне нечего сказать хорошо о нас, но я не хочу обвинять никого из игроков. Ловрен был не хуже кого-то другого. Нам нужно что-то изменить в игре", - приводит слова Клоппа Sports Yahoo.

Стоит отметить, что "Ливерпуль" имеет в своем активе всего 13 очков после девяти матчей и отрицательную разницу мячей 14-16.

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