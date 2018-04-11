Клопп: "Ливерпуль" полностью заслужил место в полуфинале"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Сити" (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов, которая принесла его команде выход в полуфинал.
"Ребята нашли решение во втором тайме. У нас до перерыва было два-три момента, так что мне и парням было легко увидеть развитие игры. Мы прошли сквозь бурю. Мы полностью заслужили место в полуфинале. Мы забили пять голов "Сити", а пропустили - только один. Обычно такое просто невозможно.
"Сити" рискнул со своим составом, но я всегда знал, что мы можем забить гол-два. Во втором тайме нам нужно было действовать компактнее, лучше действовать на подборе и показывать более качественный футбол. И нам это удалось. Мане был великолепен. Сегодня его день рождения, и мы сделали ему идеальный подарок. Фирмино и Мане отлично поработали на флангах. Они сыграли просто блестяще", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Стоит отметить, что "Ливерпуль" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов впервые за последние десять лет и в десятый раз в своей истории.
Не пропустите: "Ливерпуль" в десятый раз вышел в полуфинал Лиги Чемпионов и уступает только одному английскому клубу. | http://soccernews.ru
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