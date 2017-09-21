Клопп: "Ливерпуль" представляет угрозу для любой команды"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда может обыграть любого соперника.

"Информация, которую мы черпаем из наших прошедших игр, непременно помогает нам, и именно в этом я пытаюсь помочь игрокам. Пока мы остаемся в игре и до тех пор, пока мы делаем то, что умеем делать хорошо, мы представляем угрозу для любой команды. Только в тот момент, когда мы изменяем себе, у нас появляются проблемы", - цитирует наставника "красных" ВВС.

Напомним, "Ливерпуль" не может договориться с Джаном о новом контракте. | soccernews.ru