Клопп: "Ливерпуль" провел идеальный матч с "Порту"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над "Порту" (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Можно сказать, что "Ливерпуль" провел идеальный матч. Мы играл профессионально и зрело, были агрессивны в атаке и хорошо играл в обороне. Нам удавались контратаки и контроль мяча. В этом матче нам удавалось все. Обычно этого очень сложно добиться. Мои парни наслаждались футболом сегодня и это главное.

Мне очень понравился эпизод первого тайма, когда Салах отобрал мяч у соперника в центре поля, хотя счет уже был 2:0. Я сказал своим игрокам в перерыве, что это был ключевой эпизод матча. Мне нужно именно такой подход в важных встречах", - приводит слова Клоппа BBC.

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