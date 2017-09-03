Клопп: "Ливерпуль" сохранил великого игрока"

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Клопп: "Ливерпуль" сохранил великого игрока"Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал несостоявшийся трансфер ведущего полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

"Теперь у нас имеется большой игрок в нашей команде, мы имеем именно ту ситуацию, которую хотели видеть. Мы приветствуем настоящего великого игрока", - приводит слова наставника "красных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Клопп намерен встретиться с Коутиньо. | soccernews.ru

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Бла,бла,бла...Не верю! Тактическая похвала,перед игрой с горожанами...скорее замышит, как обычно, и, уж тогда,-сразу бенч, и,надеюсь,надолго)))

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