Клопп: "Ливерпуль" сохранил великого игрока"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал несостоявшийся трансфер ведущего полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

" Теперь у нас имеется большой игрок в нашей команде, мы имеем именно ту ситуацию, которую хотели видеть. Мы приветствуем настоящего великого игрока ", - приводит слова наставника "красных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Клопп намерен встретиться с Коутиньо. | soccernews.ru