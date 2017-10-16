Клопп: "Ливерпуль" в хорошем состоянии и готов двигаться вперед"

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Клопп: "Ливерпуль" в хорошем состоянии и готов двигаться вперед"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о нынешнем состоянии команды.

"Нужно сохранять уверенность. "Ливерпуль" в хорошем состоянии и готов двигаться вперед. Важно не забывать, с каким трудом мы пробились в Лигу Чемпионов. Мы проиграли два матча - один в Кубке Лиги, а второй, играя вдесятером против "Манчестер Сити", команды, которая в данный момент обыграет 99% других команд мира. С чего бы нам терять уверенность?" - приводит слова Клоппа Goal.com.

На данный момент "Ливерпуль" занимает 8-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 13 очков.

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