Клопп: "Ливерпуль" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов неслучайно"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о настрое команды на полуфинал Лиги Чемпионов с "Ромой".

По словам наставника, попадание его команды в полуфинал Лиги Чемпионов не является случайностью.

"Это большой шанс, но не такой шанс, который даётся всего раз в жизни. Я уже второй раз участвую в полуфинале, и если пройду дальше, то второй раз приму участие в финале. Если бы я сомневался в настрое своих игроков, то говорил бы об этом матче, как о единственном шансе в жизни, но я не сомневаюсь в них.

Мы все понимаем, что это очередной шаг вперёд, и мы его все заслужили. Теперь давайте воспользуемся ситуацией, выйдем и сыграем в свой лучший футбол, как мы это умеем, а там уже посмотрим", - сказал он.

Первый полуфинальный матч пройдет сегодня в Ливерпуле.

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