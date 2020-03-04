Клопп: "Ливерпуль" заслужил поражение от "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о поражении своей команды в матче 1/8 финала Кубка Англии с "Челси" (0:2). Об этом сообщает BBC Sport.

"Я бы хотел, чтобы вы прекратили упоминать поражение от "Уотфорда". Но мы заслужили поражение, мы допускали огромные ошибки, а "Челси" забивал.

Мы понимаем, что должны стать лучше. Все в наших руках, мы должны стать на правильный путь", - сказал Клопп.

Отметим, красные впервые с января 2019-го проиграли два матча подряд.

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