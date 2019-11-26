Клопп - лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего клубного тренера по итогам 2019 года.

Возглавил рейтинг наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, в активе которого 369 баллов.

В тройку лучших также вошли Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 100) и Эрик тен Хаг ("Аякс", 82).

Напомним, что Клопп с "Ливерпулем" выиграл в 2019 году Лигу Чемпионов, а также стал серебряным призёром АПЛ.

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