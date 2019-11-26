Клопп - лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего клубного тренера по итогам 2019 года.
Возглавил рейтинг наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, в активе которого 369 баллов.
В тройку лучших также вошли Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 100) и Эрик тен Хаг ("Аякс", 82).
Напомним, что Клопп с "Ливерпулем" выиграл в 2019 году Лигу Чемпионов, а также стал серебряным призёром АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8