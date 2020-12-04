Клопп - лучший тренер 2020 года по версии ESPN

Американский телеканал ESPN представил собственный рейтинг лучших тренеров 2020 года.

На первом месте оказался наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, опередивший Ханси Флика, который выиграл все пять возможных трофеев.

1. Юрген Клопп ("Ливерпуль");

2. Ханси Флик ("Бавария");

3. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити");

4. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта");

5. Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг");

6. Марсело Бьелса ("Лидс");

7. Диего Симеоне ("Атлетико");

8. Хулен Лопетеги ("Севилья");

9. Зинедин Зидан ("Реал");

10. Карло Анчелотти ("Эвертон").

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