Клопп - лучший тренер 2020 года по версии ESPN
Американский телеканал ESPN представил собственный рейтинг лучших тренеров 2020 года.
На первом месте оказался наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, опередивший Ханси Флика, который выиграл все пять возможных трофеев.
1. Юрген Клопп ("Ливерпуль");
2. Ханси Флик ("Бавария");
3. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити");
4. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта");
5. Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг");
6. Марсело Бьелса ("Лидс");
7. Диего Симеоне ("Атлетико");
8. Хулен Лопетеги ("Севилья");
9. Зинедин Зидан ("Реал");
10. Карло Анчелотти ("Эвертон").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18