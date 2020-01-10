Клопп - лучший тренер АПЛ в декабре

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Клопп - лучший тренер АПЛ в декабре

Пресс-служба английской Премьер-лиги назвала лучшего тренера турнира по итогам декабря.

Этого звания удостоился наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.

В голосовании немецкий специалист опередил Уле Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед") и Найджела Пирсона ("Уотфорд").

В декабре "Ливерпуль" под руководством Клоппа выиграл все пять матчей в АПЛ с общим счётом 15:2.

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