Клопп: "Манчестер Сити" выглядит как лучшая команда в мире"

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Клопп: "Манчестер Сити" выглядит как лучшая команда в мире"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, каковы шансы "Манчестер Сити" выиграть в четырех турнирах. Об этом сообщает Goal.com.

"Если смотреть на "Сити" со стороны, можно сказать, что он может выиграть все четыре трофея. Они выглядят, как лучшая команда в мире.

"Барселона", "Ювентус" и "Сити" - три главных фаворита Лиги чемпионов. Из этой тройки "Манчестер Сити" выглядит самым стабильным, но это не значит, что они выиграют оставшиеся матчи", - сказал Клопп.

"Ливерпуль" занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от "Манчестер Сити" на 1 балл.

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