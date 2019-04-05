Клопп: "Манчестер Сити" выглядит как лучшая команда в мире"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, каковы шансы "Манчестер Сити" выиграть в четырех турнирах. Об этом сообщает Goal.com.
"Если смотреть на "Сити" со стороны, можно сказать, что он может выиграть все четыре трофея. Они выглядят, как лучшая команда в мире.
"Барселона", "Ювентус" и "Сити" - три главных фаворита Лиги чемпионов. Из этой тройки "Манчестер Сити" выглядит самым стабильным, но это не значит, что они выиграют оставшиеся матчи", - сказал Клопп.
"Ливерпуль" занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от "Манчестер Сити" на 1 балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|80
|2
|Ливерпуль
|32
|79
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14