Клопп: "Манчестер Юнайтед" приехали сюда за ничьей, а не за победой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарии после матча восьмого тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

"Конечно, "Ливерпуль" никогда не будет играть таким образом, но для "Манчестер Юнайтед" это нормально. Они приехали сюда за ничьей, а не за победой" - цитирует Клоппа BBC.

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