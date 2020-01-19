Клопп: "Манчестер Юнайтед" способен нас обыграть"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о предстоящем матче против "Манчестер Юнайтед".
"У "Манчестер Юнайтед" отличная команда с очень талантливыми футболистами. Уверен, что они попадут в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Поэтому "МЮ" способен нас обыграть. Однако многое зависит от нас самих.
Когда мы начинаем показывать лучшую игру, то проблемы появляются у любого соперника. Мы будет играть на нашем стадионе и мы должны сделать так, чтобы все это понимали.
Раньше матчи между "Ливерпулем" и "МЮ" были особенными, так как футболисты вышибали друг друга за пределы поля. Однако я против такого. Мы желаем победы в матче, а не в маленькой битве. Когда мы наносим кому-то травмы, больно нам самим. Поэтому нам нужны ясный ум и потрясающая атмосфера", - приводит слова Клоппа Goal.com.
Напомним, что поединок между клубами состоится сегодня в 19:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Саутгемптон
|23
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17