Клопп: "Манчестер Юнайтед" способен нас обыграть"

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Клопп: "Манчестер Юнайтед" способен нас обыграть"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о предстоящем матче против "Манчестер Юнайтед".

"У "Манчестер Юнайтед" отличная команда с очень талантливыми футболистами. Уверен, что они попадут в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Поэтому "МЮ" способен нас обыграть. Однако многое зависит от нас самих.

Когда мы начинаем показывать лучшую игру, то проблемы появляются у любого соперника. Мы будет играть на нашем стадионе и мы должны сделать так, чтобы все это понимали.

Раньше матчи между "Ливерпулем" и "МЮ" были особенными, так как футболисты вышибали друг друга за пределы поля. Однако я против такого. Мы желаем победы в матче, а не в маленькой битве. Когда мы наносим кому-то травмы, больно нам самим. Поэтому нам нужны ясный ум и потрясающая атмосфера", - приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, что поединок между клубами состоится сегодня в 19:30 (мск).

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