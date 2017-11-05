Клопп: "Мане - от природы крепкий футболист, он маленькая машина"

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Клопп: "Мане - от природы крепкий футболист, он маленькая машина"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о вернувшемся после повреждения Садио Мане.

"Вчера мне пришлось принять несколько сложных решений. Включать ли в заявку Садьо Мане после всего двух тренировок в общей группе? Честно говоря, я так никогда не поступал. Но в итоге это оказалось не самым худшим моим решением! Я принял решение уже после первой тренировки, но вчера у Садио была еще одна.

Мане - от природы крепкий футболист, он маленькая машина. На тренировке в четверг он поначалу выглядел немного скованно, но затем было видно, что он получает удовольствие от интенсивности. Поэтому мы решили поставить его в состав. Вчера на пресс-конференции я сказал, что он готов на 25 минут. А он, естественно, было готов сыграть больше. Это плюс для нас" - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

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