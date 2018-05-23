Клопп: "Марсело не умеет защищаться"

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Клопп: "Марсело не умеет защищаться"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп низко оценил игру защитника мадридского "Реала" Марсело в обороне.

"Все это знают, и это кажется очевидным. Марсело - отлично играет в атаке... но он не защищается. У "Реала" - больше опыта. У них практически нет недостатков. Но футбол не так прост, как можно подумать. Понятно, что, если Марсело пойдет в атаку, он освободит пространство для Мо Салаха, но за ним наверняка будет следить Серхио Рамос", - цитирует наставника "красных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Клопп видел главным фаворитом Лиги Чемпионов "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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