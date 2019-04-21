Клопп: "Матч с "Кардиффом" мог стать для "Ливерпуля" банановой кожурой"

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Клопп: "Матч с "Кардиффом" мог стать для "Ливерпуля" банановой кожурой"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 35-го тура чемпионата Англии против "Кардиффа" (2:0)

"Матч с "Кардиффом" мог стать для "Ливерпуля" банановой кожурой. Мы знали это, но парни сыграли блестяще. Это была сложная игра. Мы знали, что должны сохранять терпение и правильно действовать на поле. Играть в пас было нелегко, так как газон оказался сухим. Мы не сумели забить в первом тайме, но чувствовали, что сможем отличиться во второй половине, если продолжим играть так же.

Парни стараются изо всех сил. Это позитивный, но сложный сезон", - приводит слова Клоппа BBC.

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