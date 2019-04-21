Клопп: "Матч с "Кардиффом" мог стать для "Ливерпуля" банановой кожурой"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 35-го тура чемпионата Англии против "Кардиффа" (2:0).
"Матч с "Кардиффом" мог стать для "Ливерпуля" банановой кожурой. Мы знали это, но парни сыграли блестяще. Это была сложная игра. Мы знали, что должны сохранять терпение и правильно действовать на поле. Играть в пас было нелегко, так как газон оказался сухим. Мы не сумели забить в первом тайме, но чувствовали, что сможем отличиться во второй половине, если продолжим играть так же.
Парни стараются изо всех сил. Это позитивный, но сложный сезон", - приводит слова Клоппа BBC.
Не пропустите: "Ливерпуль" установил новый клубный рекорд по числу набранных очков в АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Кристал Пэлас" требует 90 миллионов евро за трансферную цель ПСЖ
-
"Валенсия" потеряла Черышева из-за травмы
-
Марсело: "Я счастлив в "Реале". Это мой дом"
-
"Спартак" потерял Рассказова из-за травмы
-
Кононов прокомментировал победу "Спартака" над "Енисеем"
-
"Вильярреал" обыграл "Леганес" и отдалился от зоны вылета (видеообзор матча)
-
"Спартак" поздравил Рассказова и Гулиева с первыми голами за основной состав
-
Клопп: "Матч с "Кардиффом" мог стать для "Ливерпуля" банановой кожурой"
-
Бензема установил рекорд "Реала"
-
"Спартак" одержал непростую победу над худшей командой РПЛ
-
Зидан: "Бензема - лучший форвард мира"
-
"Ливерпуль" установил новый клубный рекорд по числу набранных очков в АПЛ
-
"Реал" - "Атлетик" - 3:0 (видеообзор матча)
-
Рассказов забил первый гол за "Спартак"
-
"Арсенал" сенсационно проиграл "Кристал Пэлас" в АПЛ
-
"Ливерпуль" обыграл "Кардифф", вернувшись на первое место в АПЛ
-
ПСВ обыграл "Ден Хааг", догнав "Аякс" в Эредивизии
-
Бензема отметился первым хет-триком за последние 3,5 года
-
Болельщики "Спартака" потребовали перемен от руководства клуба
-
4
Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком" (видео голов)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|13
|Борнмут
|35
|41
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14