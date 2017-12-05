Клопп: "Матч со "Спартаком" является самым важным"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил исключительную важность матча шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Спартака".

"Это самый важный матч. Мы до сих пор являемся частью Лиги Чемпионов лишь потому, что хотим выйти в следующий этап. С нами случались и хорошие, и плохие вещи, в результате чего мы оказались в нынешней ситуации. Если выиграем у "Спартака" - замечательно! С нетерпением жду начала матча. Считаю, что с момента нашей встречи в Москве обе команды стали сильнее. В конце концов, в состав "Спартака" вернулось несколько игроков, которые пропускали первый матч с нами.

Первый матч против "Спартака" нас многому научил, но завтра на "Энфилде" будет совсем другая атмосфера, и это сыграет в нашу пользу. Все знают, как много может значить поддержка болельщиков. Не сомневаюсь, что завтра будет особенный еврокубковый вечер!", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, что английскому клубу достаточно набрать одно очко для выхода в плей-офф.

Матч "Ливерпуль" - "Спартак" состоится 6 декабря и начнется в 22:45 мск.

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