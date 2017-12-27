Клопп: "Меня не интересует, сколько голов забивают мои игроки"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал высокую результативность своих игроков линии атаки.

"Я счастлив за всех своих игроков, когда они забивают, но я не могу сказать, сколько уже забил тот или иной футболист. Мне все равно, если честно, это меня не интересует. Мы должны играть как команда", - приводит слова наставника "красных" AS.

Напомним, "Ливерпуль" потратил рекордную в историю футбола сумму на игрока линии обороны. | soccernews.ru