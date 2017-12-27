Клопп: "Меня не интересует, сколько голов забивают мои игроки"

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Клопп: "Меня не интересует, сколько голов забивают мои игроки"Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал высокую результативность своих игроков линии атаки.

"Я счастлив за всех своих игроков, когда они забивают, но я не могу сказать, сколько уже забил тот или иной футболист. Мне все равно, если честно, это меня не интересует. Мы должны играть как команда", - приводит слова наставника "красных" AS.

Напомним, "Ливерпуль" потратил рекордную в историю футбола сумму на игрока линии обороны. | soccernews.ru

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