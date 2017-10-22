Клопп: "Мертва ли чемпионская интрига? "Сити" силен"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

"Мертва ли чемпионская интрига? "Сити" силен. Может, чемпионская гонка и закончена. Я понятия не имею. Однако в этой лиге есть за что бороться, особенно нам. Мы прибавили в сравнении с прошлым сезоном. Может, не в результатах, а в количестве создаваемых нами голевых моментов, шансов. Однако пока мы не добиваемся нужных результатов.

Если будем стабильно выдавать такие выступления, то это будет наш лучший сезон. Это станет следующим шагом. Это может стать фундаментом для будущих успехов" - приводит слова Клоппа Goal.com.

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