Клопп: "Мне нечего сказать о Коутиньо"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не дал однозначного ответа на вопрос о будущем полузащитника Филиппе Коутиньо.

"Мне нечего сказать о Коутиньо. Я отвечаю за всю команду. Мне нужно работать с теми игроками, которые находятся в моём распоряжении. Я никак не могу повлиять на тех, кто не с командой в настоящий момент" - цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что Коутиньо хочет перейти в "Барселону", но "Ливерпуль" пока отказывается его продавать.

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