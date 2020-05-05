Клопп: "Мне нравятся Мбаппе и Санчо"

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Клопп: "Мне нравятся Мбаппе и Санчо"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе и полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.

"Мане и Салах являются достаточно молодыми игроками, чтобы выступать за "Ливерпуль" еще много лет. Меня полностью устраивает имеющийся состав и я не думаю о других игроках. Не знаю, сможем ли мы купить Мбаппе или Санчо в будущем. Наша цель - достичь максимума с нынешним составом. Мне нравятся Мбаппе и Санчо, но и другие игроки тоже", - приводит слова Клоппа beIN Sports.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач. На счету 20-летнего Санчо 17 забитых мячей и 19 голевых передач в 35 поединках за "Боруссию".

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Лучше взять одного и это пусть будет Джейжон.

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Дмитрий Владимирович

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