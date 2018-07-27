Клопп: "Многие думают, что мы переплатили за Алиссона, но это не так"

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Клопп: "Многие думают, что мы переплатили за Алиссона, но это не так"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о покупке голкипера Алиссона.

"Многие думают, что мы переплатили за Алиссона, но это не так. Он мог бы стоить гораздо дороже. Например, в контракте Облака клаусула составляет 100 миллионов евро. Покупка голкипера - сложный процесс, поскольку не каждый год на рынке доступен хороший вратарь" - приводит слова Клоппа Sportsmole.

Напомним, что трансфер Алиссона обошелся "Ливерпулю" в 62 миллиона евро.

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