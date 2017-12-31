Клопп: "Мог бы сказать, что капитанская повязка заставит Коутиньо остаться, но это не так"

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Клопп: "Мог бы сказать, что капитанская повязка заставит Коутиньо остаться, но это не так"Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал вероятный переход полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

"Я мог бы сказать, что, если бы я дал ему капитанскую повязку, то он бы не ушел и был бы счастлив, но это не так. Она может иметь различные эффекты, она может воодушевить, но она также может оказать давление", - цитирует наставника "красных" sport.es.

Напомним, "Барселона" подпишет Коутиньо на следующей неделе. | soccernews.ru

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