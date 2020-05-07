Клопп мог возглавить сборную Мексики

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Клопп мог возглавить сборную Мексики

В 2015 году главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получал предложение возглавить сборную Мексики.

По информации AS, немец мог стать наставником "зелёных" после ухода из дортмундской "Боруссии".

Сообщается, что Клопп не рассматривал вышеуказанный вариант продолжения карьеры, поскольку рассчитывал трудоустроиться в АПЛ.

В итоге специалист в октябре 2015 года подписал контракт с "Ливерпулем". С "красными" он выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионат Мира.

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