Клопп может использовать необычное сочетание в центре обороны

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Клопп может использовать необычное сочетание в центре обороны

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что он может использовать в центре обороны крайних защитников Трента Александера-Арнольда и Энди Робертсона.

"При потере центральных защитников ломается вся структура игры. Если мы поменяем крайних защитников, то это будет двойное изменение. Я думаю над тем, чтобы использовать Трента и Энди в центре обороны. Но пока я не буду применять такой вариант", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что "Ливерпуль" из-за травм лишился центральных защитников Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа. Поэтому в центре обороны играют полузащитники Фабиньо и Джордан Хендерсон, но и они часто получают травмы.

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