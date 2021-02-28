Клопп может использовать необычное сочетание в центре обороны
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что он может использовать в центре обороны крайних защитников Трента Александера-Арнольда и Энди Робертсона.
"При потере центральных защитников ломается вся структура игры. Если мы поменяем крайних защитников, то это будет двойное изменение. Я думаю над тем, чтобы использовать Трента и Энди в центре обороны. Но пока я не буду применять такой вариант", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Напомним, что "Ливерпуль" из-за травм лишился центральных защитников Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа. Поэтому в центре обороны играют полузащитники Фабиньо и Джордан Хендерсон, но и они часто получают травмы.
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|Бернли
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|Эвертон
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|Саутгемптон
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
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|Норвич Сити
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|18