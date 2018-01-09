Клопп может покинуть "Ливерпуль"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп может покинуть свой клуб, информирует Sky Sports со ссылкой на The Debate.

По сведениям источника, "красные" могут расстаться с 50-летним специалистом, если по окончанию текущего сезона результаты, продемонстрированные командой, не устроят руководство. В случае ухода из мерсисайдского клуба немец будет заинтересован в работе с другими английскими грандами.

Напомним, "Ливерпуль" не выходил на контакт с Махрезом. | soccernews.ru