Клопп может покинуть "Ливерпуль"

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Клопп может покинуть "Ливерпуль"Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп может покинуть свой клуб, информирует Sky Sports со ссылкой на The Debate.

По сведениям источника, "красные" могут расстаться с 50-летним специалистом, если по окончанию текущего сезона результаты, продемонстрированные командой, не устроят руководство. В случае ухода из мерсисайдского клуба немец будет заинтересован в работе с другими английскими грандами.

Напомним, "Ливерпуль" не выходил на контакт с Махрезом. | soccernews.ru

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