Клопп может покинуть "Ливерпуль" ради сборной Германии
Будущее Юргена Клоппа на посту главного тренера "Ливерпуля" находится под вопросом, сообщает Mirror.
По сведениям издания, немецкий специалист может покинуть "Энфилд" ради того, чтобы возглавить сборную Германии.
Сам Клопп считает должность наставника "Бундестим" логичным развитием своей карьеры.
Контракт 52-летнего тренера с "Ливерпулем" рассчитан до 2024 года.
Со сборной Германии сейчас работает Йоахим Лёв.
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|Команда
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|Манчестер Сити
|27
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|3
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|27
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|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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