Клопп: "Мы думаем не о соперниках, а о самом турнире"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов.

"Быть частью такого события - это, безусловно, особенные чувства. Мы смотрели жеребьевку с несколькими футболистами вместе. Есть группы с "Барселоной", "Баварией", "Ювентусом" и "Реалом", и то, что мы не попали к ним, больше хорошая новость, чем плохая. Но я не думаю, что после столь долгого пути мы должны думать о соперниках. Мы должны быть готовы.

Все знают, насколько успешно выступает "Севилья" в еврокубках. В Москву придется долго добираться. О "Мариборе" мало кто что знает, многие будут недооценивать их, но не мы. Мы думаем не о соперниках, а о самом турнире. Мы все проанализируем и подойдем серьезно. Хотим пройти как можно дальше. С завтрашнего дня, возможно, начнем уже все планировать. Будем искать максимально много информации.

В чемпионате России уже сыграли 7 туров, возможно, у "Спартака" будет преимущество, они вошли в ритм. В Испании сыгран один тур, о Словении я не знаю. Возможно, отправим людей просмотреть соперников, мы сможем получить достаточно их матчей, в современном мире футбола это не проблема. Мы узнаем все о них до того, как выйдем на поле, и будем готовы на 100%" - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

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