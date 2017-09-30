Клопп: "Мы не были в рынке, у нас не было шансов заполучить того же Лукаку"

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп: "Мы не были в рынке, у нас не было шансов заполучить того же Лукаку"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о том, что клуб не приобрел дорогостоящего нападающего прошедшим летом.

"У нас есть Дэниэл Старридж, все знают о его потенциале. Надеюсь, что мы сможем его использовать, сейчас он готов.  У нас есть Доминик Соланке, несомненно, самый большой английский талант на позиции девятого номера. Это фантастическая ситуация.

Да, Мората отлично вписался в игру "Челси", Лукаку - в "Манчестер Юнайтед", Кейн забивает за "Тоттенхэм", Ляказетт преуспевает в "Арсенале". Но у нас были другие приоритеты в плане того, что нужно было делать.

Мы не были в рынке, у нас не было шансов заполучить того же Лукаку. Это было бы интересным шагом. Но вы не можете купить футболиста только из-за того, что не забиваете достаточно, по вашему мнению. У нас есть моменты и мы будем забивать" - приводит слова Клоппа Goal.com.

Читайте также: "Ливерпуль" интересуется Вернером. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Уотфорд 7 12
6 Ливерпуль 6 11
7 Арсенал Лондон 6 10
8 Бернли 6 9
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 6 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 6 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов