Клопп: "Мы не были в рынке, у нас не было шансов заполучить того же Лукаку"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о том, что клуб не приобрел дорогостоящего нападающего прошедшим летом.

"У нас есть Дэниэл Старридж, все знают о его потенциале. Надеюсь, что мы сможем его использовать, сейчас он готов. У нас есть Доминик Соланке, несомненно, самый большой английский талант на позиции девятого номера. Это фантастическая ситуация.

Да, Мората отлично вписался в игру "Челси", Лукаку - в "Манчестер Юнайтед", Кейн забивает за "Тоттенхэм", Ляказетт преуспевает в "Арсенале". Но у нас были другие приоритеты в плане того, что нужно было делать.

Мы не были в рынке, у нас не было шансов заполучить того же Лукаку. Это было бы интересным шагом. Но вы не можете купить футболиста только из-за того, что не забиваете достаточно, по вашему мнению. У нас есть моменты и мы будем забивать" - приводит слова Клоппа Goal.com.

Читайте также: "Ливерпуль" интересуется Вернером. | http://soccernews.ru