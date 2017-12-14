Клопп: "Мы не использовали свои шансы, поэтому должны принять результат"

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Клопп: "Мы не использовали свои шансы, поэтому должны принять результат"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп расстроен игрой своей команды в матче 17-го тура АПЛ с "Вест Бромвичем" (0:0).

По итогам этого тура "красные" покинули 4-ю строчку, уступив ее "Тоттенхэму".

"Сегодня была не лучшая наша игра, но думаю, что у "Ливерпуля" было достаточно шансов на победу. Мы не использовали их, поэтому должны принять результат", - отметил он.   | soccernews.ru

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