Клопп: "Мы не использовали свои шансы, поэтому должны принять результат"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп расстроен игрой своей команды в матче 17-го тура АПЛ с "Вест Бромвичем" (0:0).

По итогам этого тура "красные" покинули 4-ю строчку, уступив ее "Тоттенхэму".

"Сегодня была не лучшая наша игра, но думаю, что у "Ливерпуля" было достаточно шансов на победу. Мы не использовали их, поэтому должны принять результат", - отметил он. | soccernews.ru