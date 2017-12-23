Клопп: "Мы не использовали все свои моменты"

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Клопп: "Мы не использовали все свои моменты"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги матча 19-го тура АПЛ против "Арсенала".

"Трудно объяснить произошедшее. Мы должны были вести 3:0, 4:0 или даже 5:0 к тому моменту, как пропустили первый гол. Ничья на выезде против "Арсенала" - хороший результат для большинства команд в мире, но сейчас ощущения странные и не самые приятные. Мы допускали ошибки в атаке и обороне, но довольно трудно выиграть у "Арсенала" дома со счётом 6:3 или вроде того. Мы не использовали все свои моменты, но трёх голов должно было хватить. "Арсенал" постоянно был вне игры, за исключением десяти минут" - приводит слова Клоппа BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал" - "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

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