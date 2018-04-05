Клопп: "Мы не ждали такого результата, но это только первый тайм"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп доволен победой своей команды над "Манчестер Сити" (3:0) в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Конечно, мы не ждали такого результата. Во втором тайме мы недостаточно играли в футбол. У соперника не было особых моментов, но мы занимались не футболом. Это всего лишь первый тайм. Но 3:0 – это здорово. В первой половине мы играли блестяще. Так мы должны играть всегда.

Мы потеряли Салаха из-за травмы и Хендерсона, который дисквалифицирован, поэтому я не рад. Мо сказал, что он с ним все нормально, но его нужно обследовать.

Теперь нам играть с "Эвертоном" и на него нужно найти игроков. Мне это не нравится, но эту игру многие назовут главным матчем года. Если я не выпущу своих лучших игроков, то вы знаете, что произойдет", – приводит слова Клоппа BBC.

Ответный матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится 10 апреля.

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