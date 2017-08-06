Клопп: "Мы получили новых футболистов без существенных затрат на трансферном рынке"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что клуб не планирует новых трансферов этим летом.

"Мы всегда говорим, что будем следить за ситуацией на рынке до 31 августа, но не только от нас все зависит. Дело еще и в том, что предпримут другие клубы. Если угодно, мы можем сказать, что получили новых футболистов этим летом. Альберто Морено восстановился на 100 процентов, что очень хорошо после непростого сезона.

Эндрю Робертсон показывает все, на что способен; конечно, ему еще надо привыкнуть к нашему стилю игры, но вы уже могли видеть, что он может принести нам пользу в атаке. Следовательно, Милнер может теперь переместиться в среднюю линию - считайте, что мы получили нового хавбека, не предпринимая никаких действий на трансферном рынке.

Доминик Соланке, как мне кажется, уже показал, что готов ко взрослому футболу уже сейчас. Райана Кента я знаю уже 1,5 года. За последний год он добился существенного прогресса. В этой предсезонке он выглядел совсем не так, как по ходу предыдущей. В общем, мы получили новых футболистов без существенных затрат на трансферном рынке. Это здорово" - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

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