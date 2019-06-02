Клопп: "Мы пообещали с Гвардиолой надрать друг другу задницы"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своем разговоре с наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой после победы в финале Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" (2:0).

"Мы пообещали с Гвардиолой надрать друг другу задницы в следующем сезоне. Мы будем бороться за все трофеи. Посмотрим, чего мы достигнем.

Мы прошли невероятно длинный путь, набрали 97 очков и выиграли Лигу Чемпионов. Это невероятно", – приводит слова Клоппа Independent.

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